Антонов посоветовал не проверять на прочность российскую оборону

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что на Западе считают, что в РФ якобы боятся военного потенциала НАТО, поэтому появляются те, кто готов проверить на прочность оборону нашей страны. Дипломат предостерег от подобных действий.

«Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала», - сказал Антонов в эфире «Соловьев LIVE».

Посол РФ отметил, что такая позиция является «очень опасным заблуждением».

Ранее Антонов заявил, что в январе 2022 года 27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты Америки, столько же покинут страну в июне. При этом их семьям в Штатах не выдают аккредитацию и визы.