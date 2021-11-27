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Антонов заявил о позитивном развитии отношений РФ и США в сфере кибербезопасности

Елизавета Потейчук
21:41 27.11.2021
Анатолий Антонов сообщил, что между Россией и США появились первые ростки позитивных отношений в направлении кибербезопасности.
Антонов заявил о позитивном развитии отношений РФ и США в сфере кибербезопасности
© Фото: pexels.com
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что консультации РФ и США по теме кибербезопасности развиваются в оптимистичном ключе. 

«У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности, и я хотел бы сказать, что появились первые ростки позитивного результата на этом направлении», - сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США продолжают следовать курсу на разрушение связей с РФ. По словам дипломата, никаких сведений о том, каким образом выпускники МФТИ могут угрожать нацбезопасности США, предоставлено не было.

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