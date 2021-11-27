Чуприян заявил, что взрыв на шахте «Листвяжная» говорит о нарушении технологического процесса

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области свидетельствует о нарушении технологического процесса. Он упомянул, что в шахте были найдены горняки, у которых была сорвана одежда из-за сильной взрывной волны.

«Взрыв просто так не происходит. Это нарушение технологического процесса. Значит, средства объективного контроля где-то не сработали», - заявил Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Кроме того, Чуприян озвучил версию гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная». С его слов, спасатели могли погибнуть из-за резкого роста концентрации окиси углерода в шахте.