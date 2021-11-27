Фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами этапа Гран-при в Сочи

На шестом этапе серии Гран-при в Сочи российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в танцах на льду. Ученики Александра Жулина за свой произвольный танец получили 124,91 балла.

Накануне спортсмены лидировали после исполнения ритм-танца с 86,81 баллами. В общей сложности Синицина и Кацалапов набрали 211,72 балла.

Ранее фигуристы сборной России Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в ходе четвертого этапа серии Гран-при Токио. За произвольный танец дуэт получил 129,11 баллов.