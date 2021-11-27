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Спаллетти: «В России есть серьезные футбольные клубы, а есть "Спартак"»

Елизавета Потейчук
19:44 27.11.2021
Спаллетти высказал мнение о несерьезности «красно-белых» после записи «Спартака» в Twitter.
Спаллетти: «В России есть серьезные футбольные клубы, а есть
© Фото: Stupnikov Alexander spartak.com Globallookpress
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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что московский «Спартак» «делает все, что хочет», чем и отличается от других команд.

Напомним, что после победного матча «красно-белых» над «Наполи» Спаллетти отказался пожимать руку тренеру российской команды Рую Витории. В ответ на это «Спартак» в клубном Twitter выложил запись, где охарактеризовал тренера «Наполи» смайликом с клоуном.

«Есть серьезные клубы, которые знают, как себя вести в европейском футболе, а есть "Спартак", который может делать, что хочет, этим он отличается от других. Если хотите оскорбить, делайте это при личном общении, а не в Twitter», - цитирует газета «Corriere dello Sport» слова Спалетти.

Московский «Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы. Домашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.

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