Спаллетти: «В России есть серьезные футбольные клубы, а есть "Спартак"»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что московский «Спартак» «делает все, что хочет», чем и отличается от других команд.

Напомним, что после победного матча «красно-белых» над «Наполи» Спаллетти отказался пожимать руку тренеру российской команды Рую Витории. В ответ на это «Спартак» в клубном Twitter выложил запись, где охарактеризовал тренера «Наполи» смайликом с клоуном.

«Есть серьезные клубы, которые знают, как себя вести в европейском футболе, а есть "Спартак", который может делать, что хочет, этим он отличается от других. Если хотите оскорбить, делайте это при личном общении, а не в Twitter», - цитирует газета «Corriere dello Sport» слова Спалетти.

Московский «Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы. Домашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.