«Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы
Победный для московского клуба матч завершился со счетом 2:1.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы футболисты московского «Спартака» обыграли итальянский «Наполи». Домашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.
У победившего «Спартака» Александр Соболев оформил дубль, отметившись голами на 3-ей и 28-й минуте. В первый раз Соболев поразил ворота соперников с пенальти. У итальянцев забитым голом отличился Элиф Элмас на 64-й минуте.
Таким образом, «Спартак» набрал семь очков и возглавил таблицу группы C.
Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет открыл на 51-й минуте игрок московской команды Виктор Мозес.