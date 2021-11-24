«Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы футболисты московского «Спартака» обыграли итальянский «Наполи». Домашняя игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.

У победившего «Спартака» Александр Соболев оформил дубль, отметившись голами на 3-ей и 28-й минуте. В первый раз Соболев поразил ворота соперников с пенальти. У итальянцев забитым голом отличился Элиф Элмас на 64-й минуте.

Таким образом, «Спартак» набрал семь очков и возглавил таблицу группы C.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет открыл на 51-й минуте игрок московской команды Виктор Мозес.