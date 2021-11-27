Два человека заразились омикрон-штаммом COVID-19 в Великобритании

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в стране было выявлено два случая заражения новым омикрон-штаммом COVID-19. С его слов, сейчас заразившиеся находятся на самоизоляции.

«Случаи заражения связаны между собой, и у обоих есть связь с поездкой в Южную Африку», - написал Джавид в своем Twitter.

В Великобритании продолжается тестирование заболевших и выявление тех, с кем они имели контакты. Как указал глава Минздрава Великобритании, в Ноттингеме и Челмсфорде, где находятся инфицированные, проведут дополнительное выборочное тестирование.

Кроме того, Джавид призвал изолироваться и сдать ПЦР-тест тех, кто в последние десять дней вернулся из поездок в Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу. Полеты в данные страны прекратятся с четырех часов утра воскресенья.

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новый штамм коронавируса, выявленный в Гонконге и Южной Африке как «вызывающий озабоченность». Мутация с кодировкой B.1.1.529 получила название в честь греческой буквы «Омикрон».