Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото Гран-при Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в ходе четвертого этапа серии Гран-при Токио. За производный танец дуэт получил 129,11 баллов - по итогам двух прокатов им удалось завоевать 215,44 баллов.

Второе место заняли американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - им присуждено 210,78 баллов. Бронзовые медали достались британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону - 191,91 баллов.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе серии токийского Гран-при. Чемпионы мира получили от судей 148,88 балла за произвольную программу.