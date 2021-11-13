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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото Гран-при Японии

Алексей Курильченко
11:10 13.11.2021
Российские спортсмены выступали в дисциплине произвольных танцев.
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото Гран-при Японии
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в ходе четвертого этапа серии Гран-при Токио. За производный танец дуэт получил 129,11 баллов - по итогам двух прокатов им удалось завоевать 215,44 баллов.

Второе место заняли американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - им присуждено 210,78 баллов. Бронзовые медали достались британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону - 191,91 баллов.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе серии токийского Гран-при. Чемпионы мира получили от судей 148,88 балла за произвольную программу.

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