Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото Гран-при Японии
Российские спортсмены выступали в дисциплине произвольных танцев.
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в ходе четвертого этапа серии Гран-при Токио. За производный танец дуэт получил 129,11 баллов - по итогам двух прокатов им удалось завоевать 215,44 баллов.
Второе место заняли американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс - им присуждено 210,78 баллов. Бронзовые медали достались британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону - 191,91 баллов.
Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе серии токийского Гран-при. Чемпионы мира получили от судей 148,88 балла за произвольную программу.