Захарова обвинила Украину в призывах решить проблему Донбасса силой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев призывает к силовому решению конфликта на Донбассе. По ее словам, в ОБСЕ обнаружили, что ВСУ продолжают наступление на линии соприкосновения - украинские силы продвинулись как минимум на километр за линию разграничения.

«"Горячие головы" в Киеве, ощущая полную безнаказанность, выступают за силовое разрешение украинского кризиса», - сказала Захарова корреспонденту «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что ВСУ используют в зоне конфликта запрещенное минскими договоренностями вооружение, которое предоставляет НАТО. При этом речь идет не только о турецких беспилотниках Bayraktar, но и о американских ракетных комплексах Javelin.

Ранее Захарова заявила, что Европол и Евроюст за прошлый месяц провели серию операций по поимке и аресту хакерских групп. По словам дипломата, арестованные были украинцами.