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Захарова обвинила Украину в призывах решить проблему Донбасса силой

Алексей Курильченко
16:17 25.11.2021
ВСУ продолжает использовать в регионе запрещенное Минскими соглашениями оружие, которое, по словам Захаровой, стране поставляет НАТО.
Захарова обвинила Украину в призывах решить проблему Донбасса силой
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев призывает к силовому решению конфликта на Донбассе. По ее словам, в ОБСЕ обнаружили, что ВСУ продолжают наступление на линии соприкосновения - украинские силы продвинулись как минимум на километр за линию разграничения.

«"Горячие головы" в Киеве, ощущая полную безнаказанность, выступают за силовое разрешение украинского кризиса», - сказала Захарова корреспонденту «Ленты.ру»

Дипломат отметила, что ВСУ используют в зоне конфликта запрещенное минскими договоренностями вооружение, которое предоставляет НАТО. При этом речь идет не только о турецких беспилотниках Bayraktar, но и о американских ракетных комплексах Javelin.

Ранее Захарова заявила, что Европол и Евроюст за прошлый месяц провели серию операций по поимке и аресту хакерских групп. По словам дипломата, арестованные были украинцами.

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