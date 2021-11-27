Российский турист скончался от COVID-19 в Турции

В Турции скончался турист из России. Ранее он более полутора месяца пролежал в местном медицинском учреждении. До этого сообщалось, что велась работа над вопросом эвакуации россиянина на родину. Финансовый лимит страховки гражданина РФ был исчерпан.

«К сожалению, он умер», - сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье.

Ранее россиянин Дмитрий Япрынцев попал в реанимацию после заражения COVID-19 в Турции. У мужчины закончилась страховка, и тогда турецкие врачи начали требовать у его семьи большие деньги за лечение.