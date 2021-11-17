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Испорченный отпуск: россиянин попал в реанимацию после заражения COVID-19 в Турции

Надежда Котормус
07:08 17.11.2021
У туриста из России Дмитрия Япрынцева закончилась страховка и сейчас турецкие врачи требуют у его семьи большие деньги за лечение мужчины.
Испорченный отпуск: россиянин попал в реанимацию после заражения COVID-19 в Турции
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Башкирии Дмитрий Япрынцев попал  в тяжелейшую ситуацию в отпуске, который он вместе с семьей проводил в Турции. У мужчины обнаружили коронавирус и серьезное поражение легких. В итоге россиянина ввели в искусственную кому, а его жене и ребенку врачи посоветовали лететь домой.  

В реанимации Дмитрий находится уже давно, медицинская страховка у него закончилась. И теперь врачи выставляют счета на немаленькие суммы.

Семье сейчас необходимы 1600 долларов для проведения трахеостомии - чтобы помочь российскому туристу дышать. Счет за лечение продолжает  расти. Провести все необходимые манипуляции мужчине могли бы и на родине, но чтобы вернуться в Россию нужен специальный медицинский борт.

«Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, мне тяжело это говорить. У меня только одна просьба к главе нашего региона: помочь, чтобы мой сын вернулся на родину, и помочь с его лечением. Потому что это лечение ему необходимо», - говорит мать Дмитрия Лариса Япрынцева.

Власти Республики Башкортостан сейчас рассматривают возможности помочь семье Япрынцевых.

Помощь заболевшим COVID-19 туристам еще в прошлом году обещала и сама Турция. Летом в самый разгар туристического сезона Реджеп Эрдоган и министр здравоохранения страны заявили, что иностранным туристам в случае заболевания коронавирусом, лечение предоставят бесплатно. Но на практике, как можно убедиться, все это осталось лишь обещаниями.

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