Диетолог предупредил об опасности картофеля

Картофель – полезный и не самый калорийный корнеплод. Однако существуют особенности организма, при которых картофеля стоит избегать. О них рассказал диетолог Артем Леонов.

Эксперт напомнил, что корнеплод обладает достаточно высоким гликемическим индексом – выше 70 единиц. Это важно помнить людям, которые следят за уровнем сахара в крови.

«Его точно не стоит употреблять при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме, сахарном диабете», - рассказал диетолог в беседе с РИА Новости.

Также стоит помнить про индивидуальную непереносимость картофеля. Он относится к семейству пасленовых и может вызвать скрытую аллергию. Следует воздержаться от употребления картофеля и людям с нарушением углеводного обмена, отметил эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал, как следует питаться на самоизоляции, чтобы избежать появления лишних килограммов и укрепить иммунитет. Эксперт рассказал о питании, которое должно быть стимулирующим защитные функции организма с одной стороны и достаточно некалорийным с другой.