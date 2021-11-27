В стране и мире Озеро Манитоба в Канаде покрылось ледяными шарами Алексей Курильченко Предположительно, подобное явление вызвано сильным ветром. © Видео: Twitter, @Jawdat_AhmedMI © Фото: Twitter, @Jawdat_AhmedMI Читайте нас на: В Канаде поверхность озера Манитоба покрылось ледяными шарами. Необычное погодное явление удивило как просты обывателей, так и ученых. Предполагается, что эффект вызван сильным ветром. «Как считает гляциолог Джефф Кавано, необычный рельеф поверхности озера мог возникнуть из-за турбулентности воды при отрицательных температурах. По его словам, это случилось из-за сильного ветра», - сообщили в Twitter. Ранее на реке Бира в Ямало-Ненецком автономном округе появились необычные круглые ледяные образования. По словам местных жителей, «блины» возникли из-за резкого перепада температур в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика