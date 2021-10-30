На реке в Ямале образовались «ледяные блины»

На реке Бира в Ямало-Ненецком автономном округе появились необычные круглые ледяные образования. По словам местных жителей, «блины» возникли из-за резкого перепада температур в регионе.

«На самом деле это снег в такие кружочки "слепился". Издалека кажется как будто блинчики», - рассказала местная жительница в Instagram.

Подобное явление может образоваться при околонулевых температурах и сильном ветре. Снег, падающий на водоем, образует на поверхности «кашу», которую потом ветер разделяет на куски и стачивает до круглой формы.

В прошло году «ледяные блины» образовались на реке Быстрице Кирово-Чепецкого района. Диаметр ледяных блинчиков может достигать от 30 сантиметров до трех метров. Толщина фрагментов составляет около 10 сантиметров.