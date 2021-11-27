Онколог назвал три основных симптома рака легкого

Кашель, одышка и осиплость голоса могут указывать на развитие рака легкого. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Давыдов. Он подчеркнул, что осиплость голоса без причины является самым характерным симптомом онкологии этого типа.

«Она (осиплость – прим. ред.) появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв», - пояснил Давыдов в интервью Газете.Ru.

По словам доктора, этот признак проявляется уже тогда, когда заболевание серьезно запущено, тогда как ранние симптомы – это кашель и периодическая одышка. Давыдов отметил, что сейчас, в период пандемии COVID-19, многие не обращают на них внимание.

Врач подчеркнул, что более 1,5 млн человек умирают ежегодно от рака легкого, ситуацию осложняет то, что заболевание проявляет себя на поздних стадиях.

«Это одно из самых коварных заболеваний, которое в 90% случаев проявляет себя на поздних стадиях. Чаше всего рак легкого встречается у возрастных пациентов, старше 55 лет», - добавил специалист.

Провоцирующими факторами рака легкого считаются курение, хронические воспалительные заболевания легких и работа, связанная с некоторыми веществами (асбест, бериллий, уран, радон).