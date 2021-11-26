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«Чудовищно»: Захарова отреагировала на отказ Зеленского считать попавших под санкции людьми

Анна Берестовая
23:48 26.11.2021
Захарова отметила, что подобного рода высказывания уже имели место быть в европейской истории.
«Чудовищно»: Захарова отреагировала на отказ Зеленского считать попавших под санкции людьми
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося считать людьми тех, против кого были введены киевские санкции. Российский дипломат назвала слова, сказанные украинским лидером, «чудовищными».

Захарова отметила, что Европа уже знала примеры подобного «обесчеловечивания», вспомнив периоды истории некоторых стран, в которых появлялись такие понятия, как «нелюди» и «особи».

«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не "киевский режим"», - написала представитель внешнеполитического ведомства России в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос о степени обоснованности санкций СНБО против попадающих под них людей поправил спрашивающего, заявив, что это «особи», а не люди. На этой же конференции глава государства заявил, что ему многое известно о всевозможных заговорах и интригах вокруг его персоны, благодаря тесному сотрудничеству с разведкой страны и американскими спецслужбами.

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