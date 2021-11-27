В России выявлено 33 946 заболевших COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 33 946 случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперативного штаба, в 85 регионах общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825.

Москва по-прежнему лидирует по показателям заболевших, за сутки в столице выявлено 3 430 инфицированных. Далее следует Санкт-Петербург с 1879 заболевшими, Московская область со значением 1867 и Самарская область, где количество заразившихся COVID-19 за сутки составило 1056.

«За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни», - сказано в сообщении оперштаба Москвы в Telegram.

Кроме того, во всем мире число заразившихся коронавирусом в общей сумме выросло до 260 679 482. Первенство по количеству заболевших и скончавшихся сохраняют США, где зафиксировано 48 177 910 инфицированных COVID-19. Количество смертей составило 776 349. За Штатами следует Индия: там подтверждены 34 563 749 случаев заражения и 467 933 случаев смерти пациентов. В Бразилии - 22 67 630 случаев болезни и 613 957 умерших. Статистику приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В России ранее, 24 ноября, было выявлено 33 558 новых случаев коронавируса. Из них 6,5% не имеют клинических проявлений болезни, поскольку она проходит бессимптомно.