В России выявлены 33 558 новых случаев коронавируса

Согласно новым данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России появилось еще 33 558 новых пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Из них 6,5% не имеют клинических проявлений болезни, поскольку она проходит бессимптомно.

Москва по-прежнему лидирует по количеству новых инфицированных - в столице прибавилось 2 533 человека с диагнозом COVID-19, в Московской области - 1 842 человека, в Санкт-Петербурге - 1 387 человек. Далее следуют Самарская область, где заболевших - 1 201 человек. Потом по убывающей со значением от менее 900 инфицированных уже следуют другие регионы страны.

Количество тех, кто полностью излечился от коронавируса за сутки, составляет больше, чем тех, которые заболели, - 36 682 человека.

Менее всего новых прибывших пациентов с инфекцией COVID-19 на севере России - в Чукотском АО (10 человек) и Ненецком АО (8 человек).