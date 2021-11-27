Россиянин Коляда попал в финал Гран-при по фигурному катанию

Российский фигурист Михаил Коляда выступит в финале Гран-при, который пройдет в Осаке. В ходе заключительного этапа серии в Сочи спортсмен занял второе место. В общей сложности он набрал 26 баллов, что гарантировало ему участие в финале.

В финал попали еще три американских спортсмена: Винсент Чжоу, Натан Чен и Джейсон Браун, а также два японца - Юма Кагияма и Сема Уно.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева на последнем в сезоне этапе серии Гран-при установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании. 15-летняя россиянка за свой прокат получила 87,42 балла.