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СМИ: Минтруд планирует рассматривать границу бедности с учетом уровня общей инфляции

Валентина Пескова
07:12 26.11.2021
Границу бедности собираются учитывать как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.
СМИ: Минтруд планирует рассматривать границу бедности с учетом уровня общей инфляции
© Фото: pexels.com
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В Министерстве труда предложили по-новому учитывать число бедных в России. В качестве показателя ведомство планирует учитывать показатель границы бедности.

Для определения границы бедности хотят применить значение прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года - 11,3 тысячи рублей.

«Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал», - пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности будут учитывать в качестве «статистического показателя», а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.
 
Проект документа будет внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии сегодня, 26 ноября. Ведомство считает, что переход к такой модели позволит оценивать уровень бедности в динамике и исключить ситуацию, когда измеряемый показатель в стране будет расти по мере роста экономики.

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