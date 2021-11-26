В стране и мире СМИ: Минтруд планирует рассматривать границу бедности с учетом уровня общей инфляции Валентина Пескова Границу бедности собираются учитывать как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума. © Фото: pexels.com Читайте нас на: В Министерстве труда предложили по-новому учитывать число бедных в России. В качестве показателя ведомство планирует учитывать показатель границы бедности. Для определения границы бедности хотят применить значение прожиточного минимума за четвертый квартал прошлого года - 11,3 тысячи рублей. «Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал», - пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства. В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности будут учитывать в качестве «статистического показателя», а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.



Проект документа будет внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии сегодня, 26 ноября. Ведомство считает, что переход к такой модели позволит оценивать уровень бедности в динамике и исключить ситуацию, когда измеряемый показатель в стране будет расти по мере роста экономики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика