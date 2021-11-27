В Роскосмосе сообщили о запуске ракеты «Союз-СТ-Б» по расписанию

В Роскосмосе заявили, что ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с космическими спутниками «Галилео» будет запущена 1 декабря, согласно расписанию. Пуск будет осуществлен по времени Гвианского космического центра в 21:31.

«В соответствии с графиком пусков, утвержденным госкорпорацией "Роскосмос", пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован в 03:31 по московскому времени 2 декабря 2021 года», - цитирует «Интерфакс» данное заявление.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда россияне полетят на Crew Dragon. Сергей Крикалев отметил, что госкорпорация занимается согласованием таких полетов с правительством.