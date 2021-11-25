В Роскосмосе рассказали, когда россияне полетят на Crew Dragon

Перекрестные полеты россиян и американцев на МКС начнутся не ранее осени следующего года. Они подразумевают под собой полеты российских космонавтов на кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов - на «Союзах». Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Уточняются и роли в этом экипаже (корабля "Союз МС-22" - прим. ред.), и в принципе, если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрестные полеты самое раннее могут начаться осенью 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше», - цитирует Крикалева ТАСС.

Он также отметил, что вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем госкорпорация сейчас и занимается.

Ранее в Роскосмосе рассказали о проекте Российской орбитальной служебной станции. По словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, эскизы проекта будут готовы в течение полутора лет.