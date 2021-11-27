Медик сравнил опасность омикрон-штамма с Эболой

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что недавно обнаруженный омикрон-штамм коронавируса может быть также опасен как вирус Эбола. При этом он заявил, что мутация распространяется «очень быстро», несмотря на отсутствие точных данных.

«Меня сильно беспокоит, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как Эбола. Чем меньше инфекции мы допустим, тем лучше», - цитирует слова ученого газета WAZ.

Ранее вирусолог центра Гамалеи заявил о том, что омикрон-штамм может появиться в России через несколько месяцев. На данный момент эффективность вакцин против мутации еще не изучена.