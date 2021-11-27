Вирусолог сообщил сроки появления в РФ штамма «Омикрон»

Омикрон-штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке и Гонконге, может появиться в России в ближайшие месяцы. Об этом заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, ученым только предстоит оценить эффективность вакцин против новой мутации COVID-19.

«Он еще не изучен, его открыли только 11 ноября. Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться - тоже покажет время. Но, если он окажется таким же эпидимичным, как дельта-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут. Нельзя исключить, что в ближайшие месяцы он может и у нас оказаться», - сообщил ученый журналу «Секрет».

По данным Альтштейна, в ЮАР выявлено 77-случаев заражения омикрон штамма. При этом он не располагает информаций о том, что штамм имеет высокую летальность или тяжесть заболевания.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России омикрон-штамм не обнаружен. При этом было принято решение ограничить транспортное сообщение со странами, в которых мутация была выявлена.