В ЕС заявили о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант коронавирусной инфекции, который назвали Omicron, представляет собой риск «от высокого до очень высокого». Об этом сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза.



Отмечается, что такой риск грозит «для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн)».

Ранее Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новый штамм коронавируса, выявленных в Гонконге и Южной Африке как «вызывающий озабоченность». Мутация с кодировкой B.1.1.529 получила название в честь греческой буквы «Омикрон».