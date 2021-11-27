В ЕС заявили о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19
Обнаруженный вариант COVID-19 представляет собой риск «от высокого до очень высокого».
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Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что обнаруженный на юге Африки новый вариант коронавирусной инфекции, который назвали Omicron, представляет собой риск «от высокого до очень высокого». Об этом сообщили в субботу СМИ стран Евросоюза.
Отмечается, что такой риск грозит «для стран ЕС и Европейского экономического пространства (включая Исландию, Норвегию и Лихтенштейн)».
Ранее Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала новый штамм коронавируса, выявленных в Гонконге и Южной Африке как «вызывающий озабоченность». Мутация с кодировкой B.1.1.529 получила название в честь греческой буквы «Омикрон».