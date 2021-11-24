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«Пушкинская метель»: Вильфанд рассказал погоде в столичном регионе в ближайшее время

Елизавета Потейчук
16:22 24.11.2021
Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что в столичном регионе не установится снежный покров из-за высоких температур.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» рассказал о прогнозе погоды в столичном регионе на ближайшие дни. Специалист рассказал, что в течение сегодняшнего дня, 24 ноября, температура будет постепенно повышаться, и к вечеру столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.

Метеоролог также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Москву настигнут метели. Он заявил, что в столицу все же придут незначительные осадки, в частности, мокрый снег, однако, его нельзя расценивать как снегопад. Специалист при этом отметил, что в столице ожидается ветер порывами в 5-10 метров в секунду.

«Усиление ветра до 15 метров в секунду. В основном 5-10, но порывы до 15 метров в секунду. Ожидать, что будет сильная метель точно не стоит, потому что все-таки при температуре, близкой к нулевой отметке, мокрый снег нельзя ассоциировать с метелью», - пояснил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что в предстоящие дни в столичном регионе погода будет однородной. Днем, с его слов, температура будет положительной, к вечеру - отрицательной.

«Днем - от одного до трех градусов, ночью - ноль, -3 градуса. Давление постепенно падает. К концу месяца давление понизится еще примерно на 8-10 миллиметров. Температура будет на три градуса выше нормы до конца ноября. Средняя дата установления снежного покрова приходится на последние числа ноября. Снежный покров не установится до конца ноября, так как температура днем высокая», - резюмировал метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде. С его слов, в начале недели в столице температура воздуха будет выше нормы, однако потом значительно подморозит и на дорогах образуется ледяная корка.

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