Гинцбург назвал сроки начала массового применения препарата от COVID-19 из антител

Российский препарат от коронавируса, создаваемый на основе антител, начнет массово применяться не раньше конца 2022 года. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале»,- пояснил Гинцбург в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее в ноябре Гинцбург сообщил о работе над разработкой лекарства от COVID-19. Директор института Гамалеи отмечал тогда, что клинические испытания препарата начнутся в январе 2021 года и продлятся три-четыре месяца.

Позже заместитель директора центра Денис Логунов сообщил, что российский препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение трех-пяти месяцев.