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В РФ могу зарегистрировать новый препарат от COVID-19 в течение 3-5 месяцев

Кира Карон
07:35 22.11.2021
Отмечается, что препарат уже в высокой степени готовности.
В РФ могу зарегистрировать новый препарат от COVID-19 в течение 3-5 месяцев
© Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи, РИА Новости
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Заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в течение 3-5 месяцев может быть зарегистрирован российский препарат от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Об этом он заявил в воскресенье.

«В центре имени Гамалеи ведется два направления. Первое - это направление с моноклональными антителами. Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение», - сказал Логунов.

Ранее Денис Логунов рассказал о процессе создания детской вакцины от коронавирусной инфекции. Исследования по созданию эффективной вакцины от коронавируса для детей показывают очень хорошую переносимость препарата.

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