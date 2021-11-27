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Автор видео в Прокопьевске рассказал, что отмечавшие банкет «разбежались» после его прихода

Кира Карон
13:15 27.11.2021
На произошедшее немедленно отреагировал губернатор региона Сергей Цивилев, который отправил Старченко в отставку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Видеоблогер Тулиген Адамов, который опубликовал ролик, на котором запечатлен банкет кемеровских депутатов в Прокопьевске во время ЧП на шахте «Листвяжной», рассказал «Звезде», что просит отставки депутатов и горсовета.


«Нам поступило сообщение от наших людей, что несмотря на объявленный губернатором траур по трагическому случаю на шахте "Листвяжной", где погибли более 50 человек, там проводится праздничное мероприятие, банкет по случаю назначения нового главы города Вячеслава Старченко. Мы долгое время стояли, ждали, когда откроются все-таки двери. Вечеринка так называемая была закрытой. В какой-то период вышел один из гостей покурить и забыл за собой закрыть дверь. Мы сработали быстро, зашли в эту дверь, сделали несколько кадров и этого хватило, чтобы поднять такой общественный резонанс. Потом мы оставили своего человека там, чтобы он смотрел за ситуацией. Через час там уже никого не было, все разбежались», - сказал Адамов.

Он отметил, что будет требовать отставки всех, в том числе и горсовета, а также Натальи Бурдиной.



«Я надеюсь, что в будущем такого повторяться не будет и они будут соображать своей головой, если честно. Мы планируем добиваться отставки горсовета, в том числе названной мной Натальи Александровны Бурдиной и ее заместителя, однозначно. А тех депутатов, неважно от какой они партии, я призываю подать в отставку», - заключил Адамов.

Ранее отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом Вячеслав Старченко заявил, что никаких торжественных мероприятий по поводу своего назначения на высокий пост в день траура он не проводил.

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