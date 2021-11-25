В Центре имени Гамалеи заявили, что летальность от COVID-19 в 50 раз выше, чем от свиного гриппа

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что летальность от коронавирусной инфекции превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз.

«Летальность острых респираторных вирусных заболеваний, патогены которых приходят в человеческую популяцию, критически ниже, чем летальность при ковиде. Даже при гриппе, особенно если возьмем свиной грипп, летальность составляет всего 0,04%. А при COVID-19 - уже 2%, если поделить те цифры, которые предоставляет ВОЗ. Разница по летальности в 50 раз», - рассказал он в интервью RT.

Ранее ученые из Стэнфордского университета Соединенных Штатов в ходе исследования обнаружили новые препараты для снижения риска смерти от COVID-19.

Было проведено исследование электронных медицинских карт пациентов, больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Выборка пациентов проводилась по факту принятия антидепрессантов - селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), предназначенных для лечения тревожных расстройств и депрессии.