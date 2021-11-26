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На шахте «Листвяжная» работают три отделения горноспасателей

Кира Карон
08:54 26.11.2021
Они смогут определить, есть ли на шахте угроза взрыва. По словам врио главы МЧС, для ликвидации аварии будут выработаны оптимальные решения.
На шахте «Листвяжная» работают три отделения горноспасателей
© Фото: Александр Патрин, РИА Новости
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В Кемеровской области на шахте «Листвяжная», где произошла трагедия, работают три отделения горноспасателей. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на встрече с родственниками погибших горняков.

«Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва или нет. Вчера она была», - сказал Чуприян. Он добавил, что необходимо определить динамику развития ситуации, но в течение ближайших суток она улучшиться не может.

Также, межведомственный штаб выработает оптимальные решения для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии на шахте.

«Обследование шахты - это вопрос не одних суток. Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыв», - сказал Чуприян.

Первая информация об аварии появилась утром 25 ноября. Согласно предварительным данным, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Губернатор региона Сергей Цивилев также подтвердил информацию о смерти 46 шахтеров и шести спасателей в результате катастрофы. Кроме того, им было подтверждено, что вероятной причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.

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