Число пострадавших на шахте в Кузбассе возросло до 63 человек

В Кузбассе число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» возросло до 63 человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Виталий Херасков.

«На 10 утра (06.00 по московскому времени) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС - 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение», - рассказал чиновник.

Остальные пациенты, заявили в региональном Минздраве, госпитализированы в четыре стационара Кузбасса.

Напомним, сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября. В шахте на тот момент находилось 285 горняков. Спасатели эвакуировали 239 человек. По последним уточненным данным, 52 человека погибли, в их числе шестеро спасателей.