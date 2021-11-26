Новый антирекорд: в Германии за сутки выявили 76 414 случаев заражения COVID-19

Медицинские специалисты в Германии сообщают о начале в стране четвертой волны пандемии COVID-19. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране выросло за сутки на 76 414.

По данным института Роберта Коха, входящего в структуру Минздрава ФРГ, общее число случаев заражения в Германии достигло 5 650 170.

Ранее стало известно, что в России четвертая волна коронавируса еще не идет на спад, но уже выходит на стабильное плато. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По словам врача, выводы делаются на основе количества выявленных случаев, а не по уровню смертности.