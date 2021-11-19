Совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу

Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил свою деятельность в связи с расследованием ФБР о нарушении законов об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении на сайте объединения.

«Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявляет о приостановлении своей деятельности», - говорится в документе.

Уточняется, что решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого по меньше мере 300 соотечественников в США подверглись следственным мероприятиям ФБР.

В заявлении подчеркивается, что КСОРС является неформальным, неполитическим совещательным органом и работает на общественных началах, а также никогда не вмешивался во внутреннюю политику Соединенных Штатов, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты.

«Тем не менее, по неизвестным нам причинам некоторые члены КСОРС, а также другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах», - отметили в координационном совете.

В объединении считают, что происходящее «не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине». Там также выразили серьезную озабоченность в связи с «беспрецедентным давлением на русскую общину».