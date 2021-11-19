Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу

Анна Касаткина
00:28 19.11.2021
Решение принято в связи с расследованием американских спецслужб о нарушении законов об иностранных агентах.
Совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу
© Фото: Carlos Gonzalez globallookpress
Читайте нас на:

Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил свою деятельность в связи с расследованием ФБР о нарушении законов об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении на сайте объединения.

«Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) объявляет о приостановлении своей деятельности», - говорится в документе.

Уточняется, что решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого по меньше мере 300 соотечественников в США подверглись следственным мероприятиям ФБР.

В заявлении подчеркивается, что КСОРС является неформальным, неполитическим совещательным органом и работает на общественных началах, а также никогда не вмешивался во внутреннюю политику Соединенных Штатов, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты.

«Тем не менее, по неизвестным нам причинам некоторые члены КСОРС, а также другие представители русской общины стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах», - отметили в координационном совете.

В объединении считают, что происходящее «не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине». Там также выразили серьезную озабоченность в связи с «беспрецедентным давлением на русскую общину».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:53 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян
21:35 В стране и мире
В Госдуме рассмотрят поправки по МРОТ и прожиточному минимуму до 24 ноября
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
17:30 Армия
Видео
Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан
19:42 В стране и мире
Видео
Путин пообещал россиянам рост соцвыплат на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.