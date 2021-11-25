Глава СК поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по информации СМИ о сбитом лосе в Подмосковье. Ранее журналисты сообщили о ДТП в Московской области: на трассе сбили лося, а водитель скрылся с места происшествия и оставил животное умирать в канаве. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области организовать по данному факту доследственную проверку на предмет возможной халатности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий водителя травмированное животное могут пристрелить. Согласно данным следователей, лось несколько дней лежал и мучился, пока его не нашли.

«Местный егерь пытался помочь, но ветеринарная служба приехала только на третьи сутки, когда состояние животного сильно ухудшилось», - написано на сайте СК лучше.

Сообщается, что доследственная проверка организована из-за равнодушия, проявленного в данной ситуации, в том числе со стороны контролирующих органов.