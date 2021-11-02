Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках

Покупая в аптеке лекарства по скидке, необходимо поинтересоваться у сотрудника, какой срок годности у данного препарата и не истекает ли он в ближайшее время. Такой совет россиянам дала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина в интервью радио Sputnik.

«В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор», — рассказала специалист.

По словам эксперта, на упаковке некоторых препаратов может быть проставлена только дата производства, в этом случае срок годности будет напечатан в инструкции, которая находится внутри коробки. Уточнить дату истечения срока годности необходимо до оплаты покупки.

Булыгина отметила, что некоторые аптеки используют и другой не совсем честный прием, который характерен для сферы торговли потребительскими товарами. Сначала стоимость лекарства умышленно завышается, а потом на этот же препарат устанавливается скидка по акции. Так, потребитель может поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже. Провизор посоветовала узнавать среднюю стоимость препаратов в интернете, прежде чем приобретать их со скидкой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые лекарственные препараты чрезвычайно опасны для сердечно-сосудистой системы.