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Минфин Сербии назвал полученную от России цену на газ самой низкой в Европе

Кира Тило
03:17 26.11.2021
По словам президента Сербии, накануне главы двух стран договорились о сохранении прежней цены - 270 долларов - за тысячу кубометров газа.
Минфин Сербии назвал полученную от России цену на газ самой низкой в Европе
© Фото: pexels.com
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Обнародованная цена для Сербии на газ, согласованная, по данным сербской стороны, в ходе встречи главы государства Александра Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным, является самой низкой в Европе. Такое мнение выразил министр финансов Сербии Синиша Мали.

«Благодаря договоренности президента Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина, мы получили цену в 270 долларов за тысячу кубических метров на следующие шесть месяцев. Это точно самая низкая цена газа в Европе в этом периоде, то есть предстоящей зимой. Это, возможно, самая важная весть для Сербии в этот момент, весть, которая означает надежное снабжение газом, что для наших граждан и хозяйства важнее всего», - написал Мали в своем Facebook.

Глава Минфина отметил, что мало кто ожидал такого успеха, который «гарантирует спокойную зиму и надежное будущее».

В МИДе Сербии договор Москвы и Белграда о цене газа назвали историческим. По мнению главы сербского внешнеполитического ведомства, это подтверждает дружеские отношения двух стран. Никола Селакович отметил, что соглашения и поддержка многовекторной внешней политики Сербии указывает, насколько важны отношения Вучича с Путиным.

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