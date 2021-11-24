Псаки: власти США и Украины поддерживают тесные контакты

В Белом доме заверили, что по-прежнему поддерживают контакты с руководством Украины, однако о том, будет ли туда направлено дополнительно какое-то вооружение, пока не сообщили.

«Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня», - заявила пресс-секретарь Дженнифер Псаки на брифинге.

Псаки не стала комментировать сообщения прессы о том, собирается ли президент США Джо Байден направить на Украину также американских военных советников, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что ранее глава страны распорядился направить Украине военную помощь в размере 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона.

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, заявил, что США рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на украинскую территорию. В частности - противотанковых ракетных комплексов Javelin и минометов. Это будет сделано в связи с утверждениями о якобы концентрации российских военных сил вблизи границы между Украиной и РФ.