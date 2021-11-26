Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Война с олигархами и госпереворот: о чем говорил Зеленский на втором пресс-марафоне

Алексей Курильченко
Константин Исаев
18:52 26.11.2021
Неудобные вопросы журналистов застали президента Украины врасплох - он даже несколько раз начал отвечать на «запрещенном» русском языке.
Война с олигархами и госпереворот: о чем говорил Зеленский на втором пресс-марафоне
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Второй по счету пресс-марафон Зеленского с представителями украинских СМИ длился ровно один час десять минут. Проходил он в этом году пусть и не в пиццерии - как в прошлом. Но в том же здании, где неделю назад президент Украины смотрел футбол. С первых минут градус напряжения такой, что ведущий забывает о песочных часах, регламентирующих время ответа. Еще бы, ведь что ни вопрос – то практически информационная бомба!

Президент Украины пытается держаться максимально открыто и приветливо. Но уже третий вопрос явно начинает выводить Владимира Зеленского из равновесия. На него он начинает отвечать по-русски - хотя на украинском телевидении и вообще в публичном пространстве теперь это запрещено. Затем переходит на мову, и после до конца пресс-конференции постоянно перепрыгивает с одного языка на другой. А вопрос был ни много ни мало – о готовящемся государственном перевороте.

«Некоторые люди, представители РФ и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ренат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота, ну скажем так, смены действующего президента», - заявил президент.

Зеленский упоминает про якобы имеющиеся у него аудиофайлы, подтверждающие заговор. Якобы одного из богатейших украинских олигархов Рената Ахметова, возможно, используют вслепую или просто подставляют. Но доказательств никаких нет.

 «У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», - прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очень много Зеленский говорит, о том, что ему известно о всех подковерных интригах против него, о том, что он на постоянной связи и с украинской разведкой, и с американскими спецслужбами. Осведомленность главы Украины действительно поражает, если, конечно, слушать только его. А когда случаются провалы спецопераций - как было с российскими гражданами в Минске - это уже из области теории заговора.

«Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция! Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки», - эмоционально высказывается Зеленский.

Спрашивают президента и о тяжелой ситуации с ковидом, и о переменах в правительстве, в частности - в украинском Минобороны. И, конечно, об энергетическом кризисе, решения которого пока нет даже на горизонте. А все плохое в адрес президента только потому, что в медиапространстве страны все куплено олигархами, и у него просто нет союзников.

«Нельзя ни в коем случае импортировать электричество у белорусов! Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет, там "Северный поток" блокируется, как нельзя? А что должно делать государство? Поэтому я и говорю, что это – медиавойна. И я считаю, что вы служите олигарху», - заявил Зеленский.

Война с олигархами, якобы объявленная Зеленским - тоже заняла немалую часть беседы, вот только и сам Владимир Зеленский пришел к власти на деньги одного известного украинского миллиардера, и ссора с другим вряд ли пойдет на пользу разрушенной экономике страны.

«Если сейчас против Зеленского ополчилась партия Ахметова - а это уже серьезный игрок - вы же понимаете, если человек, олигарх имел еще два года назад  - до коронавируса, до пандемии - семь миллиардов, а сейчас 12 миллиардов – это уникальный случай. Проблема в том, что государство рушится. И мне это очень больно», - рассказал украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба.

За час с небольшим этого пресс-марафона было немало громких заявлений и почти разоблачений, но все они - только со слов Владимира Зеленского. А вот конкретных решений, по той же крайне важной сейчас энергетической проблеме пока никаких.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:36 В стране и мире
Предъявлено обвинение пятерым фигурантам дела о гибели шахтеров в шахте «Листвяжная»
18:36 В стране и мире
Прокуроры выявили множество нарушений в ходе проверки 25 шахт в Кузбассе
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил о подготовке к демаркации границ Армении и Азербайджана
17:20 В стране и мире
Видео
Сын Градского отказался комментировать состояние отца после его госпитализации
16:41 В стране и мире
Видео
Выживший спасатель рассказал о самочувствии после трагедии в шахте «Листвяжная»
Популярное
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
СМИ сообщили о 52 погибших при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.