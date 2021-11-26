Война с олигархами и госпереворот: о чем говорил Зеленский на втором пресс-марафоне

Второй по счету пресс-марафон Зеленского с представителями украинских СМИ длился ровно один час десять минут. Проходил он в этом году пусть и не в пиццерии - как в прошлом. Но в том же здании, где неделю назад президент Украины смотрел футбол. С первых минут градус напряжения такой, что ведущий забывает о песочных часах, регламентирующих время ответа. Еще бы, ведь что ни вопрос – то практически информационная бомба!

Президент Украины пытается держаться максимально открыто и приветливо. Но уже третий вопрос явно начинает выводить Владимира Зеленского из равновесия. На него он начинает отвечать по-русски - хотя на украинском телевидении и вообще в публичном пространстве теперь это запрещено. Затем переходит на мову, и после до конца пресс-конференции постоянно перепрыгивает с одного языка на другой. А вопрос был ни много ни мало – о готовящемся государственном перевороте.

«Некоторые люди, представители РФ и некоторые товарищи из Украины обговаривают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ренат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота, ну скажем так, смены действующего президента», - заявил президент.

Зеленский упоминает про якобы имеющиеся у него аудиофайлы, подтверждающие заговор. Якобы одного из богатейших украинских олигархов Рената Ахметова, возможно, используют вслепую или просто подставляют. Но доказательств никаких нет.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», - прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очень много Зеленский говорит, о том, что ему известно о всех подковерных интригах против него, о том, что он на постоянной связи и с украинской разведкой, и с американскими спецслужбами. Осведомленность главы Украины действительно поражает, если, конечно, слушать только его. А когда случаются провалы спецопераций - как было с российскими гражданами в Минске - это уже из области теории заговора.

«Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция! Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки», - эмоционально высказывается Зеленский.

Спрашивают президента и о тяжелой ситуации с ковидом, и о переменах в правительстве, в частности - в украинском Минобороны. И, конечно, об энергетическом кризисе, решения которого пока нет даже на горизонте. А все плохое в адрес президента только потому, что в медиапространстве страны все куплено олигархами, и у него просто нет союзников.

«Нельзя ни в коем случае импортировать электричество у белорусов! Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет, там "Северный поток" блокируется, как нельзя? А что должно делать государство? Поэтому я и говорю, что это – медиавойна. И я считаю, что вы служите олигарху», - заявил Зеленский.

Война с олигархами, якобы объявленная Зеленским - тоже заняла немалую часть беседы, вот только и сам Владимир Зеленский пришел к власти на деньги одного известного украинского миллиардера, и ссора с другим вряд ли пойдет на пользу разрушенной экономике страны.

«Если сейчас против Зеленского ополчилась партия Ахметова - а это уже серьезный игрок - вы же понимаете, если человек, олигарх имел еще два года назад - до коронавируса, до пандемии - семь миллиардов, а сейчас 12 миллиардов – это уникальный случай. Проблема в том, что государство рушится. И мне это очень больно», - рассказал украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба.

За час с небольшим этого пресс-марафона было немало громких заявлений и почти разоблачений, но все они - только со слов Владимира Зеленского. А вот конкретных решений, по той же крайне важной сейчас энергетической проблеме пока никаких.