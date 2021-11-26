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Журналистка украинского телеканала госпитализирована после пресс-конференции Зеленского

Елизавета Потейчук
21:34 26.11.2021
Анна Дзьоба рассказала, что сотрудники Управления госохраны повалили ее на землю.
Журналистка украинского телеканала госпитализирована после пресс-конференции Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба была госпитализирована после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. По данным украинских журналистов, после завершения пресс-марафона сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее на капот автомобиля из кортежа президента. Далее, по данным СМИ, представители УГО повалили ее на землю.

«Анну Дзьобу, нашу журналистку, только что мне сообщили, госпитализировали. Даже нас, журналистов, циничных людей, мало что может удивить, но на самом деле, эта атака, которая произошла со стороны вашей охраны, когда человек попал под колеса, потому что его толкнули ради того, что президент свободно покинул этот пресс-марафон не на велосипеде, как мы видим, а на бронированном автомобиле, а в окружении своей охраны, это просто позор», - рассказала ведущая в эфире «Прямого».

Ранее Владимир Зеленский получил информацию о планируемом 1 декабря в стране государственном перевороте. Он отметил, что на это указывает «агентурная информация и даже звуковая информация».

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