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Фигуристке Аделии Петросян первой среди женщин покорился четверной риттбергер на соревнованиях

Светлана Иванова
14:57 19.11.2021
Сложнейший прыжок до этого момента исполняли только мужчины-одиночники.
Фигуристке Аделии Петросян первой среди женщин покорился четверной риттбергер на соревнованиях
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях. До этого элемент на состязаниях показывали только мужчины-одиночники.

Петросян включила два четверных риттбергера в свою произвольную программу на Кубке России. Фигуристке удался один из этих прыжков, выполненный в каскаде с двойным тулупом. Сольный риттбергер в итоге завершился падением.

Петросян завоевала серебряную медаль Кубка России, спортсменка выиграла произвольную программу, набрав 147,15 балла, однако уступила по итогам двух программ другой фигуристке Софье Муравьевой. Аделии Петросян 14 лет, она тренируется в отделении «Хрустальный» центра «Самбо-70».

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