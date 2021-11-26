Путин заявил, что сообщит участникам заседания Совбеза РФ об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин заявил о том, что доложит членам Совета Безопасности РФ об итогах трехсторонней встречи в Сочи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Путин заявил на заседании Совбеза.

«Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу Нагорно-Карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами», - анонсировал Путин.

Кроме того, Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и следственным органам разобраться в трагедии на шахте в Кузбассе.