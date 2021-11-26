Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поручил ГП и следственным органам разобраться в трагедии на шахте в Кузбассе

Алексей Курильченко
21:26 26.11.2021
Президент призвал выработать систему и контроль для предотвращения подобных трагедий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Следственному Комитету разобраться в причинах возгорания в шахте «Листвяжная». Об этом он заявил в начале оперативного совещания Совета безопасности.

«И конечно, поручения имеют и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии», - сказал Путин.

По словам президента, после подобных трагических событий все начинают искать их причины. Но по мнению Путина, следует наладить системную работу и контроль для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Совещание президент начал с минуты молчания. Он призвал почтить память как погибших горняков, так и спасателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:50 В стране и мире
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
12:06 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19
12:13 Вопросы истории
Видео
Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется
19:27 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с выжившим в шахте «Листвяжная» спасателем
17:20 В стране и мире
Видео
Сын Градского отказался комментировать состояние отца после его госпитализации
Популярное
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.