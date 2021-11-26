Путин поручил ГП и следственным органам разобраться в трагедии на шахте в Кузбассе

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Следственному Комитету разобраться в причинах возгорания в шахте «Листвяжная». Об этом он заявил в начале оперативного совещания Совета безопасности.

«И конечно, поручения имеют и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет - разобраться в причинах этой трагедии», - сказал Путин.

По словам президента, после подобных трагических событий все начинают искать их причины. Но по мнению Путина, следует наладить системную работу и контроль для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Совещание президент начал с минуты молчания. Он призвал почтить память как погибших горняков, так и спасателей.