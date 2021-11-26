В стране и мире Путин на оперативном совещании с Совбезом почтил минутой молчания погибших на шахте в Кузбассе Алексей Курильченко Глава государства почтил память как горняков, так и спасателей, погибших в шахте «Листвяжная». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com Читайте нас на: Президент России Владимир Путин начал оперативное совещание Совета Безопасности с минуты молчания в память о горняках и спасателях, погибших при возгорании в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. «К сожалению, начать нашу сегодняшнюю встречу должен с трагедии, которая в Кузбассе произошла. И прежде чем мы начнем обсуждать заявленные на сегодняшнем совещании темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков и спасателей. Спасибо», - сказал президент. Ранее Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Кузбассе. Глава государства назвал случившееся «большой бедой». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика