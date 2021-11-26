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Опубликовано видео с выжившим в шахте «Листвяжная» спасателем

Алексей Курильченко
19:27 26.11.2021
Судя по всему, видео снял один из медиков в машине скорой помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Выживший в шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряжный чувствует себя хорошо, у него постепенно восстанавливается зрение. Об этом стало известно из опубликованного видео. Кадры сняты в машине скорой помощи, судя по всему их сделал один из медиков.

«Я вам так скажу - вы спасаете реально людей. Ну а я то что, я просто боролся за свою жизнь - каждый бы так поступил на моем месте», - сказал спасатель.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев по телефону узнал о состоянии здоровья Заковряжного. Цивилев выразил гордость за спасателя и заявил, что его случай стал буквально чудесным.

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