Опубликовано видео с выжившим в шахте «Листвяжная» спасателем

Выживший в шахте «Листвяжная» спасатель Александр Заковряжный чувствует себя хорошо, у него постепенно восстанавливается зрение. Об этом стало известно из опубликованного видео. Кадры сняты в машине скорой помощи, судя по всему их сделал один из медиков.

«Я вам так скажу - вы спасаете реально людей. Ну а я то что, я просто боролся за свою жизнь - каждый бы так поступил на моем месте», - сказал спасатель.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев по телефону узнал о состоянии здоровья Заковряжного. Цивилев выразил гордость за спасателя и заявил, что его случай стал буквально чудесным.