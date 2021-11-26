Начальник Генштаба ВС РФ провел телефонный разговор с начальником Главного штаба ВС Франции
Стороны затронули тематику международной безопасности и двусторонних отношений.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, первый заместитель Министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Главного штаба ВС Франции, генералом армии Тьерри Бюркаром.
В ходе разговора стороны обменялись точками зрения по поводу актуальных аспектов двустороннего взаимодействия и международной безопасности.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ также провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Милли. Они также затронули актуальную тематику международной безопасности.
Материал подготовила Елизавета Потейчук