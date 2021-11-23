Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой Милли

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Ирана. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, несмотря на ситуацию с COVID-19.

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