Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой Милли
Валерий Герасимов и Марк Милли обсудили актуальные вопросы международной безопасности.
© Фото: ТРК "Звезда"
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли.
Во время разговора стороны затронули актуальные вопросы международной безопасности.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Ирана. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, несмотря на ситуацию с COVID-19.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов