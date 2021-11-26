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Путин заявил о создании до конца года механизмов демаркации границы Армении и Азербайджана

Алексей Курильченко
19:54 26.11.2021
По словам президента, для создания этих механизмов не имеется никаких препятствий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency Globallookpress
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До конца 2021 года будут созданы механизмы для демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с лидерами стран в Сочи.

«Хотел бы отметить, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них, это создание механизмов до конца этого года демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет», - заявил президент.

Ранее Путин заявил о том, что в ближайшее время будет налажена работа по проведению государственных границ двух стран. Никол Пашинян отметил, что Армения готова к процессу демаркации и делимитации страны Азербайджаном. Он также указал на важность темы разблокирования коммуникаций в регионе.

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