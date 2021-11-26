Австралия предложила альтернативу углю и газу

Австралийские власти приняли законопроект о морской инфраструктуре электроснабжения, что позволит стране частично перейти на энергию ветра.

Один из наиболее масштабным проектов ветроэнергетики в Австралии - Star of the South стоимостью в несколько миллиардов долларов. По словам гендиректора проекта Каспера Фроста Торхауге, решение австралийских властей важно для старта новой отрасли и для реализации потенциала государства в отрасли морской ветроэнергетики. Также Торхауге видит перспективы в вопросе создания новых рабочих мест и других экономических преимуществ. Об этом сообщает Renew Economy.

Все проекты морской ветроэнергетики страны пока находятся в стадии разработки, однако на энергетическом рынке определены несколько морских ветровых зон, где могут расположить ветропарки.