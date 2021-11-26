Шойгу поздравил с 50-летием структуры личный состав Системы информационного обеспечения ВС

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с 50-летием Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. Министр отметил вклад Системы информационного обеспечения Вооруженных сил в реализацию информационной политики государства.

«Благодаря вашей работе во многом поменялось отношение к нашей стране, и к армии, и к военной службе, и ко многим другим вещам. Вы перешли в наступление, в наступление, которое высоко оценивается и в вооруженных силах, и в нашей стране, наступление, которым вы помогли поменять отношение к нашей стране», - сказал Шойгу.

Напомним, структура информационного обеспечения в рамках Минобороны была создана в ноябре 1971 года. Сегодня основную работу в этой области проводит Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Также в состав структуры входит Центр подготовки информации и сопровождения интернет-ресурсов Минобороны, а также Редакционно-издательский центр «Красная звезда». На его базе организован централизованный выпуск СМИ Минобороны России, в который входит газета «Красная звезда», журналы, окружные и флотские издания.

Ранее Шойгу заявил, что обостряется ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов